Veel belangstelling voor jonge Ajacieden: 'Je moet stevig in je schoenen staan'

Ajax is deze week in het Duitse Marienfeld om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen en de Champions League-kwalificatiewedstrijden tegen het Oostenrijkse Stum Graz. AT5 sprak met Kaj Sierhuis en Carel Eiting over het vertrek van jonge spelers en de druk uit het buitenland.

Zo is Justin Kluivert inmiddels vertrokken naar AS Roma. De twee hebben er 'geen oordeel' over. 'Er spelen zoveel dingen', zegt Eiting. Wat vinden zijn familie en vrienden bijvoorbeeld? Wat zegt zijn zaakwaarnemer? Hoe zijn de gesprekken met Ajax gelopen? Hoe is de band met zijn teamgenoten?'

Vertrouwde omgeving

Ze erkennen dat er veel belangstelling is voor spelers van Ajax. Sierhuis: 'Je moet gewoon heel stevig in je schoenen staat. Je moet weten met wie je over bepaalde dingen praat, zoals wat ga ik doen en wat wil ik? Het is belangrijk om dat in een vertrouwde omgeving te bespreken en voor jezelf duidelijkheid te creëren. Dan kun je ook buiten misschien wat sterker in je schoenen staan.'

Eiting zegt zelf 'vrij rustig' te zijn. 'Het heeft niet zoveel zin om elke keer te denken, wat gebeurt er over drie maanden en wat gebeurt er over vijf maanden. Natuurlijk ben ik bezig met mijn toekomst. Maar het is vooral belangrijk dat ik morgen weer goed speel en de volgende training weer goed mijn best doe.'

Scoren in Ajax 1

Sierhuis gaat zijn elfde seizoen bij Ajax in. 'De droom die ik vanaf het begin heb is spelen voor Ajax 1. Carel heeft die droom al uit mogen laten komen. Ik nog niet en dat is de droom die ik heb. En in Ajax 1 wil ik heel graag spelen en natuurlijk ook scoren want dat hoort bij mij. Als Kaj zijnde ben ik een doelpuntenmaker.'

Kijk hier het hele gesprek met Kaj Sierhuis en Carel Eiting terug: