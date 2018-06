Tagliafico met Argentinië uitgeschakeld op WK

Argentinië begon zaterdag met Ajacied Nicolás Tagliafico in het basisteam aan de achtste finale tegen Frankrijk op het WK in Rusland. Het was ook direct de laatste wedstrijd voor de Argentijnen: de Fransen wonnen met 4-3.

Voor Tagliafico zit het WK er dus op. 'Het is het einde voor Tagliafico op het WK. We zijn trots op hem', schrijft Ajax op Twitter.

Trainer Erik ten Hag liet deze week eerder al weten op het trainingskamp in Duitsland alle WK-gangers voor het duel tegen Sturm Graz op 25 juli te verwachten. Wanneer de verdediger zich weer aansluit bij de selectie van de Amsterdammers is nog niet duidelijk.