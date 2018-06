Amsterdam Fashion Week voortaan op Museumplein en wordt weer besloten

De Amsterdam Fashion Week wordt in september gehouden op het Museumplein en verlaat daarmee na vijftien jaar het Westergasterrein.

De halfjaarlijkse modeweek verhuisd op initiatief van de nieuwe eigenaar, modestylist Danie Bles. Ook wordt de kaartverkoop voor het evenement afgeschaft. Hierdoor wordt het weer een exclusief feestje voor inkopers, modejournalisten en andere professionals, meldt Het Parool.

De afgelopen jaren konden liefhebbers die niet in de modebusiness zitten bij de shows zijn door een kaartje te kopen. Dat stuitte op verzet van insiders. Of dat ook de reden is om het beleid te wijzigen, is niet bekend.