Zawdie ontwikkelt het vak Afro-Nederlandse Studies voor de UvA: 'Er mist iets in ons onderwijs'

Docenten benaderen, literatuur selecteren... Zawdie Sandvliet is momenteel hard bezig met het opzetten van een nieuwe studie voor de UvA: Afro-Nederlandse Studies.

Zawdie studeerde zelf Sociologie aan de UvA. Toen hij dit deed merkte hij al snel dat hij iets miste. 'Het zwarte perspectief werd niet verteld,' stelt hij.



Wat hij miste in Nederland, vond hij wel in Boston. Hier studeerde hij African-American Studies. 'Dat was een geweldige ervaring, omdat we daar het zwarte perspectief wél behandelden. Het besef dat dit perspectief er toe doet, heb ik daar ingezien.'



Lees ook: 'Migranten zie je niet terug in de kunst, maar hun verhaal ís er wel'



Via een wedstrijd meldde Zawdie zich aan bij de UvA, met zijn plan om een Afro-Nederlandse studie op te zetten. Inmiddels is hij druk bezig met de voorbereiding. 'Veel mailen, contact zoeken met docenten die gastcolleges willen geven. Ik moet literatuur selecteren. De studie moet zich op een interdisciplinaire wijze richten op de geschiedenis van zwarte mensen in Nederland.'



Dat de aanwezigheid van een dergelijk vak in de academische wereld hard nodig is, staat voor Zawdie als een paal boven water. 'Ik heb het liever niet over zwarte Piet. Maar als zelfs onze premier zegt dat Piet 'gewoon' zwart is.. Als hij dat zegt. Een afgestudeerd historicus én onze minister-president. Dan mist er iets in ons onderwijs. Want dan is niet duidelijk welk effect slavernij en kolonialisme hebben gehad op onze samenleving.'



In het kader van Keti Koti sprak AT5 met Amsterdammers die zich dagelijks verdiepen in de geschiedenis van zwarte Nederlanders en zich inzetten om die verhalen een waardig podium te bieden. Op 1 juli viert en herdenkt Amsterdam de afschaffing van de slavernij tijdens Keti Koti. AT5 doet 1 juli vanaf 11.00 uur live verslag van Keti Koti op tv, site, Facebook en Instagram.