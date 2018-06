Problemen voor treinverkeer richting Leiden door bermbranden bij Hoofddorp

Het treinverkeer in de richting van Leiden is ontregeld door bermbranden bij Hoofddorp. Vanaf station Lelylaan wordt niet verder gereden dan Hoofddorp.

Het gaat om twee bermbranden. Vanwege de rookontwikkeling kunnen de treinen niet passeren, meldt de veiligheidsregio Kennemerland. Ook een naastgelegen weg is afgesloten. Door de droogte komt er veel rook vrij bij de bermbrand.

#bermbrand #Hoofddorp

Door de droogte komt er veel rook vrij bij de bermbrand. Wanneer u in de buurt woond en last van de rook krijgt: deuren en ramen sluiten en automatische ventilatoren in de woning uitzetten ^kw