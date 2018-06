Ook OM blunderde in zaak metrosteker Philip O.

Philip O., de dader van de dodelijke steekpartij in metro 53, had in 2016 alsnog een eerder ontlopen jeugd-tbs-behandeling moeten krijgen. Waarom dat toen niet is gebeurd, wordt nu uitgezocht.

De rechtbank besloot in 2007 dat Philip O. 2 jaar naar een jeugd-tbs-kliniek moest. Hij stak in 2006, op zestienjarige leeftijd, een jongen neer na een ruzie en werd veroordeeld voor poging tot doodslag.

Verhuizen

Maar O. ontliep zijn PIJ-maatregel (jeugd-tbs) door naar Ghana en later naar Engeland te verhuizen. Het Openbaar Ministerie besloot hem destijds niet internationaal te laten signaleren, omdat Ghana geen uitleveringsverdrag met Nederland heeft. Er werd ook geen Europees Aanhoudingsbevel (EAB) uitgevaardigd.

In 2015 werd hij door de Britse immigratiedienst het land uitgezet. Een paar manden later, oktober 2015, overviel hij met een mes een tankstation in Zuidoost. Hij verscheen daarvoor in september 2016 voor de rechter, maar het OM eiste in die zaak alleen een 2 jaar durende gevangenisstraf.

Op terug

Afgelopen maandag liet het OM aan AT5 en de Volkskrant weten dat de door O. ontlopen PIJ-maatregel in 2016 niet meer kon worden opgelegd, omdat O. toen te oud (25) zou zijn. Maar daar kwam een woordvoerder gisteren op terug.

'Onze aanvankelijke mededeling dat een PIJ-maatregel bij iemand van 23 jaar of ouder niet meer kan worden uitgevoerd (geëxecuteerd), is onjuist', aldus het OM. 'Ook bij iemand van 23 jaar of ouder kan een PIJ-maatregel worden geëxecuteerd. Waarom dat indertijd bij deze verdachte niet is gebeurd, wordt nog uitgezocht'.

De onderzoekscommissie die de zaak op verzoek van het AMC onderzocht concludeerde dat ook het AMC ziekenhuis en de reclassering fouten hebben gemaakt. Zo had het ziekenhuis niet de juiste expertise in huis en schatte het daardoor de geweldrisico's verkeerd in en heeft de reclassering ernstige inschattingsfouten gemaakt.