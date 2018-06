Bestuurder bestelbusje rijdt vijver in Noord in

Foto: Foto via AT5-whatsapp (0651190938)

Een bestelbusje is vanavond te water geraakt in het water bij de Meteorenweg in Noord.

De bestuurder reed rond 21.00 uur ter hoogte van het Coentunnelcircuit door onbekende oorzaak de vijver in. Hij kon zelf het busje uitkomen. Meerdere brandweerwagens werden opgeroepen. De brandweer heeft het busje het water uitgetrokken.

Ambulancepersoneel heeft de man nagekeken, maar hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Agenten hebben de man meegenomen naar een politiebureau.