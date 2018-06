Argentijnen zien land uitgeschakeld worden in zenuwenslopende wedstrijd

De wedstrijd tussen Frankrijk en Argentinië werd vandaag met spanning gevolgd in de Argentijnse wijnwinkel Not Only Tinto aan het Sarphatipark.

Daar zaten enkele tientallen Argentijnse voetbalsupporters. Er werd tijdens de wedstrijd veel gescoord, maar helaas voor de fans werd het 4-3 voor Frankrijk. Argentinië is hierdoor uitgeschakeld op het WK.

Nederland is er dit jaar niet bij, maar onder de ruim 150 nationaliteiten in de stad zijn er altijd mensen die één van de 32 deelnemende landen aanmoedigen. AT5 volgt ze de komende weken met Kijken naar Koppen.