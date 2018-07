LIVE Keti Koti bij AT5: de Bigi Spikri Optocht

AT5 staat vandaag in het teken van Keti Koti: de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de slavernij en de viering van de afschaffing ervan in Suriname en de Nederlandse Antillen in 1863. We zijn van 11.00 tot 17.00 uur live.

We beginnen om 11.00 uur bij de optocht Bigi Spikri. Deze start bij het Waterlooplein en eindigt om 12.00 uur in het Oosterpark. Van 13.00 tot 15.00 uur zijn we live bij de herdenking. Direct daarna kijken we een uur lang mee op het festival.

Het is vandaag 155 jaar geleden dat de Nederlandse regering een einde maakte aan de slavernij in Suriname en de voormalig Nederlandse Antillen. Vanmiddag zullen minister Kajsa ollongren van Binnenlandse Zaken en waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen een toespraak houden.

Nog altijd geen excuses

In die 155 jaar is er nog nooit officiële excuses aangeboden door de Nederlandse staat. De Rotterdamse Ahmed Aboutaleb probeerde de discussie weer op gang te brengen met een oproep maar ook het nieuwe kabinet zal geen excuses maken: 'De woorden van diepe spijt en berouw die het vorige kabinet uitsprak blijven gelden.'

In onze reguliere nieuwsuitzending van 17.00 uur wordt er ook stilgestaan bij Keti Koti. Om 17.30 uur wordt er een compilatie van de dag uitgezonden op AT5. Alle uitzendingen zijn vanavond terug te kijken op onze website.