David Neres waarschuwt IJburg: 'Gaat los bij titel Brazilie'

Anderhalf jaar is hij nu in Nederland, aanvaller David Neres heeft inmiddels zijn draai gevonden op IJburg en wil nu niets minder dan titels in het Ajax-shirt.

De overgang van de metropool Sao Paulo (20 miljoen inwoners) naar Amsterdam was uiteraard niet makkelijk voor de nu 21-jarige Neres. 'Het was lastig omdat ik nooit buiten Brazilië had gespeeld. Ik was nog nooit Europa geweest, ik spreek nog niet zo heel veel Nederlands nu. Een paar woordjes voor in het veld.'

Lees ook: Ook jonkies Sierhuis en Eiting klaverjassen tijdens Ajax-trainingskamp

Over Duitse vriendin: 'Ze moest huilen verlies Mannschaft'

Neres streek neer op IJburg. 'Lekker rustig en ook gezellig. Ik woon alleen maar er is ook altijd een familielid, die blijft dan even en er wordt altijd afgewisseld. Ik wil uiteindelijk een huis kopen voor mijn hele familie.' Daarbij heeft Neres inmiddels ook een vriendin. 'Ze is Duits, ze moest volgens mij wel huilen toen Duitsland werd uitgeschakeld.'

De stad kent Neres redelijk goed, hij trekt er graag op uit in zijn vrije tijd. 'Nu kijk ik veel naar het WK maar ik ga normaal veel naar buiten. Of ik al in een coffeeshop ben geweest? Nee, haha. Ik heb er wel voor gestaan. Ze zijn overal, dat is wel anders dan in Brazilië. Ik heb er niets op tegen.'

Zijn landgenoten komen maandag op het WK in actie tegen Mexico. En mocht Brazilië de WK-titel weten te veroveren, dan zal zijn wijk het weten. 'Dan gaat IJburg totaal op zijn kop, haha. Ze hebben de sterkste aanvallers, een goed team. Zelf ben ik nog niet klaar voor de nationale selectie, ik moet eerst beter worden. De huidige selectie is nog veel beter dan ik, ik werk elke dag hard om ook zo goed te worden.'

Lees ook: Ten Hag laat Ajacieden zweten in Duitsland: 'Jullie moeten als team functioneren'

En aan een vertrek bij Ajax, zoals zijn maatje Justin Kluivert deed, denkt hij ook nog niet. 'Ik heb een grote stap gemaakt in mijn leven maar hier stopt het niet. Ik kan nog van grote waarde zijn, ik wil me doorontwikkelen. Het liefst wil ik eerst in dit shirt een titel winnen.'

Kijk hier het gehele gesprek met David Neres: