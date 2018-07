Eigenaar filmposterwinkel Cine Qua Non overleden

De meeste Amsterdammers kenden hem als de eigenaar van filmwinkel Cine Qua Non in Staalstraat. Eric Ipenburg is na een ziekbed vorige week zaterdag op 64-jarige leeftijd overleden.

'Een vertraagd vertrek was ons gegund', schrijven de nabestaanden in een rouwadvertentie in Het Parool. Door zijn ziekte moest hij in 2016 de deuren van zijn geliefde winkel sluiten.

'We hebben met de familie besloten om het gewoon maar even fijn te hebben', zei hij destijds tegen AT5. 'En leuk te leven, mijn winkeltje op te ruimen en de hele geschiedenis voorbij te laten komen.'

Ypenburg runde de winkel ruim 35 jaar en zag de straat razendsnel veranderen. 'Veel toeristen nu. En Iedereen wil blijkbaar hetzelfde. Ik dacht altijd dat mensen unieke dingetjes wilden hebben, maar dat schijnt niet zo te zijn.'

Er wordt maandag in besloten kring afscheid genomen van Eric Ipenburg. De reportage uit 2016: