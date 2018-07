Joodse begraafplaats Zeeburg beklad met hakenkruisen

Een muur van de Joodse begraafplaats Zeeburg is gistermiddag beklad met hakenkruisen. De dader zou meteen zijn aangehouden.

Op foto's van Nieuw Israëlisch Weekblad is te zien dat er behalve enkele kruisen ook letters op de muur geklad waren. De betekenis van deze letters, is niet duidelijk.

Lees ook: Driehonderd jaar oude Joodse begraafplaats opgeknapt

De bekladding is vrijwel meteen van de muur verwijderd. De begraafplaats was tussen 1714 en 1914 in gebruik is met meer dan 100.000 graven de grootste Joodse begraafplaats van Nederland. Tijdens een project in 2014 werd het in het kader van het 300-jarig bestaan nog flink opgeknapt door christelijke, Marokkaanse en Joodse jongeren ,