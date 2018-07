Dikke rookpluimen bij woningbrand Stadionweg

In een woning aan de Stadionweg is vanmiddag even voor half drie brand uitgebroken. Er waren korte tijd dikke zwarte rookwolken te zien, het vuur was al snel onder controle.

Het vuur is ontstaan aan de achterzijde van het pand op het dakterras. De brandweer schaalde al snel op, een ladderwagen was nodig om bij de vuurhaard te kunnen komen.

Eén bewoner is nagekeken omdat deze rook zou hebben ingeademd, maar hoefde niet mee mee naar het ziekenhuis. Daarnaast is ook een dierenambulance opgeroepen voor de opvang van een kat.

Tram 24 rijdt voorlopig om, de extra reistijd bedraagt ongeveer 10 minuten.