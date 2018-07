Theo (85) wachtte twee uur lang op RMC: 'Je werd gewoon belazerd'

Vervoersbedrijf RMC laat opnieuw steken vallen. Ditmaal stond de 85-jarige Theo Scholten bij de Weteringsschans tevergeefs te wachten op een auto van de taxidienst die hem naar huis zou brengen. Na ruim twee uur regelden twee handhavers maar een gewone taxi voor hem.

Tijdens het wachten viel Theo ook nog eens met zijn rollator. Hij stond toen al een uur te wachten op het stoepje, terwijl hij naar huis wilde na zijn bezoek aan het casino. 'Het was koud en dan ben je niet zo sterk meer en toen is het gebeurd.'

De bewaker van het casino heeft vier keer gebeld naar RMC en Theo belde zelf ook. 'En steeds zeiden ze "met vijf minuten zijn we er", maar nee hoor. Je werd gewoon belazerd.'

Jas tegen kou

Twee handhavers kwamen Theo te hulp. 'Het werd steeds kouder en een meneer vroeg me of ik zijn jas wilde lenen. Ik zei: "Nee meneer, is niet nodig", maar hij heeft hem toch gegeven.'

Toen er na twee uur wachten nog steeds geen auto was van het RMC, belden de handhavers rond middernacht een taxi voor Theo, die ze ook voor hem betaalden. Theo gaat er af en toe graag even uit en wil dat ook blijven doen, maar op deze manier geeft het wel een rotgevoel.

Onzichtbaar als oudere

'Dan ben je Amsterdammer, maar je voelt je niet meer bekeken als oudere. Ze houden geen rekening met de oudere mensen die hier in Amsterdam wonen.'

Inmiddels heeft Theo bloemen ontvangen van RMC. 'Prachtig mooi, maar daar ben je het gevoel niet mee kwijt.' Theo is vooral de handhavers die hem hielpen dankbaar. 'Jullie zijn nog echte mensen. Bedankt voor de goede steun die ik van jullie kreeg!'

Reactie RMC

Volgens RMC kon de chauffeur Theo niet vinden en is de rit daarom geannuleerd. Toen na telefoontjes van de handhavers bleek dat Theo er wel degelijk stond, werd een nieuwe boeking gemaakt die weer minstens een uur zou duren.

RMC laat ook weten de gemaakte taxikosten te willen vergoeden.