'Eén instantie moet regie hebben bij gevaarlijke psychiatrische patiënten'

Er moet één instantie verantwoordelijk zijn voor de behandeling van gevaarlijke psychiatrische patiënten. Dat zegt advocaat Clarice Stenger, naar aanleiding van de moord op de 38-jarige Joost Wolters.

Wolters werd in metro 53 neergestoken door de ernstig verwarde Philip O. Uit onderzoek bleek dat het AMC, het Openbaar Ministerie en de reclassering in de aanloop naar de steekpartij ernstige fouten hebben gemaakt. Zo had O. onder meer jeugd-tbs moeten krijgen.

Overtreden

Stenger, die gespecialiseerd is in psychiatrisch patiëntenrecht, begrijpt niet waarom O. op vrije voeten was tijdens de steekpartij. 'Hij had de voorwaarden van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling overtreden, de PIJ-maatregel was nog steeds niet in uitvoer gelegd en via een rechterlijke machtiging kon hij worden opgenomen in een psychiatrische kliniek. En dat is allemaal niet gebeurd.'

Dit lijkt voornamelijk te wijten aan de slechte communicatie tussen instanties als het AMC, de reclassering en het OM. Juist daarvoor bood toenmalig minister Ard van der Steur in 2015 nog zijn excuses aan. Toen lag er een vernietigende rapport over het handelen van de instanties rondom Bart van U., de man die oud-minister Els Borst vermoordde. 'Alles moet op alles worden gezet om dit soort feiten te voorkomen', zei Van der Steur toen.

Niet in staat

'Het is nog steeds niet gelukt om met die verschillende partners, Openbaar Ministerie, geestelijke gezondheidszorg en bijvoorbeeld reclassering of politie, er samen voor te zorgen dat dit soort feiten niet meer gebeuren', zegt Stenger. 'En dat die instanties samen niet in staat zijn om informatie uit te wisselen of te delen.'

Stenger vindt dat er actie moet worden ondernomen door de verantwoordelijke instanties. 'Er moet gewoon één instantie zijn die de regie gaat houden en die weet wat er speelt. Die weet er speelt in de psychiatrie, in het zorgdomein en in het strafrecht.'