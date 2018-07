Van Aartsen: 'Geen excuus maken voor slavernij, maar mensen als mens zien'

Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen vindt niet dat Amsterdam haar excuses moet aanbieden voor het slavernijverleden van de stad. Dat zegt de stadsbestuurder in een reactie aan AT5.

Van Aartsen hield vanmiddag een toespraak tijdens de jaarlijkse herdenking bij Keti Koti in het Oosterpark. In zijn toespraak pleitte hij ervoor om het beeld van de slavernijgeschiedenis completer te maken.

Toch vindt Van Aartsen niet dat de stad haar excuses moet maken voor het slavernijverleden. 'Ik denk dat Amsterdam vooral moet laten zien dat we nu echt mensen als mensen zien.'

Geen excuses

De burgemeester bedoelt hiermee dat het "om meer mensen" gaat. 'Dit gaat ook over het vraagstuk van de vluchtelingen in de stad, de ongedocumenteerden, maar ook en vooral de nazaten van de tot slaaf gemaakten.'

Het is vandaag 155 jaar geleden dat de Nederlandse regering een einde maakte aan de slavernij in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen. In al die 155 jaar is er nooit officieel excuses aangeboden door de Nederlandse staat.