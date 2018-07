Gratis parkeren in grootste deel Noord voorbij: 'Absurd, maar bij veranderingen komen veranderingen'

Vanaf vandaag moeten autobezitters in Noord betalen voor een parkeerplek bij stations van de Noord/Zuidlijn. Daarnaast is parkeren in buurten aan de IJ-oever en bij station Noorderpark ook niet meer gratis.

Niet iedereen is even blij met deze beslissing. 'Ik vind het absurd', zegt een buurtbewoner stellig. 'Maar aan de andere kant is Noord ook aan het uitbreiden met de Noord/Zuidlijn en bij veranderingen komen veranderingen hè?'

Een tweede bewoner is minder genuanceerd. 'Ik kan wel zeiken tot ik dood ben omdat ik voor parkeren moet betalen. Ik woon hier al jaren en al die tijd hoefde ik niet te betalen. Voor de mensen die gaan reizen met die verdomde metro moet alles veranderen in deze buurt.'

Lees ook: Betaald parkeren in stadsdeel Noord fors uitgebreid

Betaald parkeren

Volgens stadsdeelbestuurder Saskia Groenewoud is het echter noodzakelijk dat het betaald parkeren wordt ingevoerd. 'Op 22 juli gaat de Noord/Zuidlijn rijden. Dan is ontzettend aantrekkelijk om ook in Noord te gaan parkeren.' Om Noord bereikbaar te houden is het invoeren van het betaald parkeren volgens Groenewoud daarom echt noodzakelijk, want de Noord/Zuidlijn, die gaat rijden.

Voorheen gold Noord als vrijhaven voor wie met de auto in Amsterdam komt. Noord bleef in vergelijking met de rest van Amsterdam vrij van kosten. Vanaf 2009 kwam daar langzaam verandering in. Eerst kwam er betaald parkeren bij het Buikslotermeerplein, vijf jaar later werd ook het betaald parkeren ingevoerd bij het NDSM werf.



Vanaf vandaag zijn de gebieden aan de IJoever en dichtbij de haltes van de Noord/Zuidlijn ook allemaal betaald parkeren. Van 9.00 uur 's ochtends tot 19.00 uur 's avonds betaal je nu 1,30 euro per uur.

Lees ook: Noord voert betaald parkeren in

Noodzaak

Groenewoud wist van tevoren dat niet iedereen blij zou zijn met het invoeren van betaald parkeren, maar ze hoort ook andere geluiden. Volgens de stadsdeelbestuurder hebben veel buurtbewoners baat bij betaald parkeren. 'Wij hebben veel gesprekken met buurtbewoners gehad en er is veelvuldig gehoord dat buurtbewoners vinden dat het invoeren van betaald parkeren echt nodig is.'

En inderdaad, niet alle Noorderlingen die AT5 sprak hebben bezwaar tegen het nieuwe beleid. 'Ja, ik vind het prima. Iedereen gaat de stad in en zet zijn auto neer en dan kunnen hun eigen bewoners hun autootje niet meer kwijt.' De buurtbewoner vindt het daarom wel zo eerlijk. 'In de stad moeten ze toch ook betalen?'