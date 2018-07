Van Aartsen: inhoudelijk met Leen Schaap eens, wel 'ongelukkige vergelijking'

Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen slaat de kritiek van oud-brandweerlieden richting commandant Leen Schaap af en is het inhoudelijk met de brandweercommandant eens.

Dat schrijft Van Aartsen in een brief aan de oud-brandweerlieden, meldt Het Parool. In juni werd door oud-brandweerlieden een klacht ingediend tegen Schaap en Bas Eenhoorn, waarnemend bestuursvoorzitter van de veiligheidsregio.

Lees ook: Oudgedienden brandweer: Tegenstanders Schaap krijgen detectives over de vloer

De klacht werd ondertekend door tientallen oud-gedienden die niet te spreken waren over de publieke optredens van Schaap. In mei schreven ze: 'Wij voelen ons geschoffeerd door de wijze waarop Leen Schaap, een gedetacheerde politiecommissaris in de funcite van brandweercommandant, onze 140 jaar oude brandweerorganisatie wegzet als "verrot". Dat doet pijn.'

Lees ook: Brandweercommandant Leen Schaap: 'Ik heb heel, heel veel stront over me heen gekregen'

'Ongelukkige vergelijking'

In de brief schrijft Van Aartsen dat hij het inhoudelijk met Schaap eens is, maar zegt daarbij dat de brandweercommandant een 'ongelukkige vergelijking' maakt om zijn mening duidelijk te maken. Zo noemde de medezeggenschapsraad van de brandweer in een interview van De Nieuws BV 'de maffia van de medezeggenschap'. Volgens Van Aartsen had hij deze uitspraak 'beter niet kunnen doen'.

Lees ook: Leen Schaap blijft nog zeker drie jaar brandweercommandant