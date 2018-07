Akkoord cao openbaar vervoer, chauffeurs gaan weer rijden

Vakbonden en werkgevers hebben vanavond een akkoord gesloten over het cao voor werknemers in het openbaar vervoer. De aangekondigde stakingen in het regiovervoer naar Amsterdam zijn daarmee van de baan.

Na intensieve onderhandelingen dit weekend is er een akkoord over een cao voor 2,5 jaar voor 12.000 werknemers in het openbaar vervoer.

Hanane Chikhi van CNV Vakmensen is opgelucht dat er eindelijk een positief resultaat ligt. 'De werkgevers hebben het CNV-voorstel geaccepteerd, met concrete afspraken over het aanpakken van de werkdruk. We gaan dit resultaat nu voorleggen aan de leden.'

Lees ook: Nieuwe staking van start voor streekvervoer rondom de stad

Tijdens de onderhandelingen werd al eerder een voorstel gedaan over het aanpakken van de werkdruk. Dit is nu grotendeels geaccepteerd door de werkgevers.

Een van de resultaten is dat chauffeurs in 82,5 procent van de diensten een pauze moeten krijgen na 2,5 uur rijden, in de overige 17,7 procent van hun diensturen moeten zij na 3 uur rijden een pauze ingelast krijgen. Daarnaast gaan de lonen geleidelijk met 7,5 procent omhoog.