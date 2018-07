Drie tassendieven slaan opnieuw toe in Centrum

De politie heeft drie vermoedelijke tassendieven opgepakt, die gisteren hun slag sloegen in een café op de Nieuwendijk. Het Zuid-Amerikaanse drietal was eerder ook al actief in de stad.

Zo zouden de Zuid-Amerikanen op 6 juni al tassen hebben gestolen in twee Amsterdamse restaurants. Ze hadden daarvoor slechts tien minuten nodig. De politie slaagde er destijds niet in om hen op te pakken, maar gisteren zag een agent het drietal gisteren opeens weer lopen. Hij herkende hen van de camerabeelden die op 6 juni werden gemaakt.

In de boeien

In eerste instantie besloot de politie om de drie verdachten nog even van een afstandje te volgen. Maar de agenten hoefden niet lang te wachten: de dieven sloegen vrijwel meteen weer toe. Onder het oog van de politie stalen ze een tas van een Vietnamese toerist. Kort daarop werden ze in de boeien geslagen.

Later bleek dat de verdachten ook actief zijn geweest in Spanje, België, Duitsland en Finland. Ze moeten zich nu voor drie diefstallen verantwoorden bij de rechter.