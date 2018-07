Ten Hag: 'Er kan nog heel veel gebeuren, maar wij vechten voor onze spelers'

Trainer Erik ten Hag waakt voor het vertrek van nog meer jonge spelers. Dat vertelde hij tijdens een trainingskamp in het Duitse Marienfeld aan AT5.

Ten Hag is zich ervan bewust dat er tijdens de transfermarkt 'nog heel veel gebeuren'. 'Maar wij vechten voor deze spelers en willen dat deze kern bij Ajax blijft. Aangevuld ervaring van topspelers die al iets bewezen hebben, maar ze moeten het wel weer opnieuw bewijzen.'

Kluivert

Dat heeft Ten Hag ook gezegd tegen de inmiddels vertrokken Justin Kluivert. 'Dat heeft hij overwogen en hij heeft weloverwogen een andere keuze gemaakt. Dat moet je respecteren, we vinden het jammer maar we wensen hem alle succes bij zijn nieuwe club.'

Ten Hag is op vakantie naar Canada geweest. Die tijd gebruikte om terug te kijken op zijn eerste periode als trainer van Ajax. Het was een bewogen half jaar, Ten Hag moest en zou de achterstand op PSV terugbrengen, maar faalde daar jammerlijk in. Dieptepunt was de verloren wedstrijd tegen PSV in Eindhoven waardoor zij de schaal omhoog konden houden.



Tekst gaat verder onder de video

Boze fans stonden na afloop de spelersbus op te wachten waar harde woorden vielen en zelfs geduwd werd. Ten Hag heeft begrip voor de emoties, maar vond de gebeurtenissen wel te ver gaan. 'Vier jaar achter elkaar geen kampioenschap, ik kan mij voorstellen dat dat gegeven wat losmaakt mij de fans, logisch. Alleen de manier waarop ze dat die avond hebben laten blijken was niet goed’.

Erger

De trainer ging een tijd later ook de bus uit om in gesprek te gaan met de fans waar de opmerkingen niet mals waren. Ten Hag zelf ervoer dat anders. 'Richting mij viel het reuze mee, wat daarna gebeurde was misschien nog vele malen erger.'

Ondanks dat de trainer nu veel meer tijd heeft om zijn ploeg klaar te stomen voor de eerste officiële wedstrijd, zijn er andere zaken die momenteel meespelen. 'Op 25 juli moeten we er staan en dat is tien dagen nadat de WK finale is gespeeld. Het is natuurlijk logisch dat je onze WK-gangers eerst op vakantie stuurt voordat ze aansluiten bij de groep.'

Geen Ajacied meer op WK

Na gisteravond is er geen Ajacied meer actief op het WK. Nico Tagliafico werd in de achtste finale met Argentinië uitgeschakeld door Uruguay. Kersverse aankoop Dusan Tadic strandde met Servië in de groepsfase en voor de Denen Dolberg en Schöne kwam gisteravond een einde aan het toernooi. Ze werden na strafschoppen uitgeschakeld door Kroatië.

'Waarom doen we dit?'

Zijn trainingen zijn een soort tweerichtingsverkeer. Na de uitleg van een oefening vraagt Ten Hag vaak aan spelers: ‘Waarom doen we dit?’. ‘Leren is ook de vraag stellen en als de coach de juiste vraag weet te stellen dan ontstaat er lerend vermogen en dat is wat je wil bereiken. Soms wordt hij ongeduldig als spelers even geen antwoord klaar hebben, maar: ‘in de regel komt dat niet zo vaak voor’.

Tadic

Dusan Tadic werd vorige week definitief binnengehaald door Ajax, Ten Hag is verheugd en kan niet wachten om de ervaren Serviër welkom te heten bij de groep. ‘Hij moet het creatieve brein worden van het team, jonge spelers moeten zich aan hem kunnen optrekken en beter worden, hij is uiteraard gehaald voor de basis’. Verder moet Tadic jonge spelers prikkelen waardoor ze nog sneller gaan leren en op een hoger niveau kunnen acteren, hiervan moet Ajax profiteren en natuurlijk de fans, aldus Ten Hag.

Sturm Graz

Op 25 juli staat de eerste officiële wedstrijd van Ajax op het programma tegen het Oostenrijkse Sturm Graz, inzet is een plek voor het hoofdtoernooi. Wordt Graz uitgeschakeld, betekent dat in ieder geval een ticket voor de Europa League. Wil Ajax in de Champions League uitkomen moet het daarna nog twee ploegen uitschakelen.