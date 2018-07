Verdachte vernieling joods restaurant op vrije voeten: 'Erg optimistisch'

De 29-jarige Saleh A. die ervan verdacht wordt de ruiten van het koosjer restaurant Hacarmel ingeslagen te hebben, mag vanaf vandaag zijn proces in vrijheid afwachten. Hij moet daarvoor wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag de verdachte niet binnen een straal van honderd meter rond het restaurant komen.

De advocaat van A. ging onlangs in hoger beroep tegen de beslissing om de man tot aan de zitting op 11 juli vast te zetten. Het Gerechtshof besloot afgelopen donderdag dat de man voorlopig in vrijheid mag worden gesteld.

Herman Loonstein, advocaat van de eigenaar van Hacarmel, is verbaasd: 'Dit zorgt opnieuw voor onrust bij de gemeenschap'. Maar volgens de advocaat is het nog wel afwachten of A. inderdaad tot aan 11 juli op vrije voeten blijft. 'Hij moet zich morgen melden bij reclassering. Als hij dit niet doet, dan wordt hij alsnog weer opgepakt.'

De verdachte kwam in december ook al op vrije voeten, maar overtrad destijds de voorwaarden door tot twee keer toe niet te verschijnen bij de reclassering. Sinds 14 mei zat hij daarom weer vast. 'Wel erg optimistisch dat ze hem nu een herkansing geven', vindt Loonstein.

Vernieling en diefstal

Op 7 december sloeg A. de ruiten van het restaurant aan de Amstelveenseweg in. Hij riep onder andere 'Allahu akbar'. De man wordt verdacht van vernieling en diefstal. Voor deze verdenkingen kan hij maximaal vijf jaar cel krijgen.

De eigenaar van Hacarmel stapte in maart naar de rechter om A. ook te laten vervolgen voor terrorisme. De beslagkamer van het gerechtshof ging daar echter niet in mee. Wel zou het discriminatie-aspect volgens het Openbaar Ministerie (OM) kunnen zorgen voor een verhoging van de strafmaat.