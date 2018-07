Auto vliegt na achtervolging door Drenthe in brand, Amsterdammer aangehouden

In de Drentse plaats Foxwolde is vanmorgen vroeg een auto tegen een boom gebotst en in brand gevlogen na een achtervolging door de politie. Een 22-jarige Amsterdammer is aangehouden. Hij ligt onder politiebewaking in het ziekenhuis.

De politie verdenkt hem op dit moment van heling. De drie inzittenden van de auto zijn gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis. Twee personen zijn zwaargewond. Een van hen zat bekneld en moest worden bevrijd door de brandweer.

Bij de 23-jarige bestuurder uit Groningen is een bloedproef afgenomen. De politie wil zo achterhalen of de man onder invloed was tijdens het rijden. Het ongeluk gebeurde nadat de politie op de A7 een gestolen auto herkende. Na de korte achtervolging botste de auto tegen een boom en vloog in brand.

De gestolen en uitgebrande auto is in beslag genomen. De politie doet onderzoek naar het ongeval en de gestolen auto.