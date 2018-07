Gemeente krijgt meer regie over inburgering

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het inburgeringsbeleid flink gaat veranderen. Het belangrijkste daarin is dat de gemeentes meer regie krijgen over hoe het inburgeren wordt uitgevoerd.

De minister geeft aan dat de vernieuwingen in het inburgeringsstelsel die vijf jaar geleden zijn doorgevoerd bedoeld waren om het stelsel beter te maken, maar dat dit niet gebeurd is. Koolmees wil dat nieuwkomers zo snel mogelijk gaan participeren in de maatschappij, het liefst via betaald werk. In de brief geeft hij aan dat op dit moment te veel nieuwkomers te lang afhankelijk van een bijstandsuitkering te zijn.

Lees ook: Amsterdam wil regie terug over inburgering

Fraude

Om fraude tegen te gaan gaat de gemeente de inburgeringslessen zelf inkopen. Daarvoor gebruiken zij het geld dat nu nog als lening aan de inburgeraars zelf wordt uitgekeerd. De nieuwkomers krijgen als onderdeel van hun persoonlijke plan een inburgeringstraject van de gemeente aangeboden. Zo worden volgens Koolmees misstanden en fraude bij aanbieders zoveel mogelijk voorkomen.

Lees ook: Tenor Henk Kreukniet liet zelfs burgemeester Van der Laan huilen

Meer begeleiding

De inburgeraar blijft wel verantwoordelijk voor zijn eigen inburgering en moet net als nu binnen 3 jaar voldoen aan de eisen. Iemand die zich daar niet aan houdt zal sneller en vaker sancties opgelegd krijgen. Wel kan de nieuwkomer in de toekomst meer begeleiding van de gemeente verwachten. Zo wil hij dat gemeenten in de eerste periode huur, kosten en verzekeringen voor de statushouders gaan betalen.

Taal

Om nieuwkomers zo snel mogelijk aan het werk te krijgen wil Koolmees dat inburgeraars de Nederlandse taal beter leren. In plaats van taalniveau A2 moeten ze niveau B1 gaan beheersen en hierdoor zullen hun kansen op de arbeidsmarkt groter worden. Het plan is om het nieuwe stelsel vanaf 2020 in te voeren.