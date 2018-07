Geen referendum over donorwet: 'Treedt gewoon in werking'

Er komt definitief geen referendum over de Wet op de orgaandonatie, zo maakte de Kiesraad vanochtend bekend. Met 146.646 verzoeken haalde initiatiefnemer Bart Nijman van GeenStijl minder dan de helft van het benodigde aantal van 300.000. 'De wet treedt daarom gewoon in werking', aldus de Kiesraad.

Het wetsvoorstel van Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66) moet ervoor zorgen dat iedereen automatisch donor is, tenzij je expliciet aangeeft geen donor te willen zijn. In de Eerste en Tweede Kamer werd het voorstel met een krappe minderheid aangenomen.

Lees ook: Oud-burgemeester Cohen roept partijgenoten op: 'Stem voor donorwet'

Onder meer oud-burgemeester Job Cohen pleitte voor de donorwet. 'Ik vind het woord solidariteit hier op z'n plaats', stelde hij. 'Als je daarmee mensenlevens kunt redden, moet je dat niet laten.'

Behoud van referendum

Voorstanders van het referendum vroegen zich juist af of 'de overheid mag beslissen over wat er met je lichaam gebeurt'. Toch waren vraagstukken rondom de donorwet niet de grootste motivatie om een volksstemming te organiseren. De initiatiefnemer wilde met zijn actie vooral pleiten voor het behoud van het referendum.

Lees ook: Hans Teeuwen wil Peter R. de Vries aftrekken bij 300.000 handtekeningen Donorreferendum

'Helaas: amper is dat prachtige instrument aan de burger gegund, of de regering wil het ons alweer afnemen', is te lezen op de website van het referendum. Maar uiteindelijk kwam er niet genoeg steun voor deze boodschap. Ook niet na een opvallende oproep van cabaretier Hans Teeuwen, die zo graag een statement wilde maken dat hij beloofde bij 300.000 verzoeken Peter R. de Vries af te trekken.