Wijkagent blij met vrouwelijke groep We Are Here: 'Ze hebben het gekraakte pand netjes achtergelaten'

De vrouwen van We Are Here hebben het gekraakte pand aan de Tommaso Albinonistraat op de Zuidas verlaten. Volgens de wijkagent hebben ze het kantoorpand keurig netjes achtergelaten voor de eigenaar. 'Dat mag ook wel eens gezegd worden', zegt een politiewoordvoerder.

Het kantoorpand aan de Tommaso Albinonistraat stond volgens de groep al meerdere jaren leeg. Het pand werd vorige week gekraakt. In overleg met de eigenaar zijn de vrouwen er weer uitgegaan. Volgens een woordvoerder van de politie is de wijkagent blij met hoe de krakers het pand hebben achtergelaten.

Eerder kraakten de vrouwelijke vluchtelingen een pand aan de Burgermeester Roëllstraat in West en de Eerste van Swindenstraat in Oost. Waar zij nu naartoe gaan is niet bekend. De groep zegt zelf op de 24-uursopvang in de stad te wachten.