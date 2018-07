Vuilniswagen voor smalle straten in Zuid kapot: 'Dat is best wel schraal'

Bewoners van onder andere de Boterdiepstraat, Hoendiepstraat en Eemsstraat in de Rivierenbuurt moeten de komende tijd iets verder lopen om hun afval kwijt te raken. De reguliere ondergrondse containers zijn namelijk buiten gebruik omdat de vuilniswagen voor de smalle straatjes in Zuid kapot is.

Het stadsdeel heeft een noodoplossing bedacht: op de hoeken van de smalle straten zijn bovengrondse vuilcontainers geplaatst. Hier kan de reguliere vuilniswagen wel bij en zo kan gelukkig het afval toch worden opgehaald.

'Het is wel erg schraal', reageert een bewoonster. Een andere is helemaal niet te spreken over de situatie: 'Het is absurd. Moet je kijken. In deze stad leven 24/7 mensen. Moeten we het grofvuil dan op ons balkonnetje hebben staan? Dan heb je ook weer overlast. Wat ze nu op de hoeken van de straten hebben, zorgt voor ongedierte. Hoe krijg je stankoverlast? Het is niet normaal meer.'

Smalle ingang

Een woordvoerder van de gemeente spreekt van een ongelukkige situatie waar laat weten dat het tijdelijk is. Opvallend is wel dat de tijdelijke containers een zeer kleine ingang hebben, waardoor het moeilijk is om een vuilniszak te kunnen dumpen.