Amsterdammers mogen meedenken over kunstwerk voor Van der Laan

'Zorg goed voor onze stad en voor elkaar'. Deze inmiddels gevleugelde uitspraak van de overleden burgemeester Eberhard van der Laan moet op een kunstwerk komen te staan, ergens in De Baarsjes. Alle Amsterdammers mogen vanaf vandaag stemmen op welke locatie dat precies gaat gebeuren.

Stadsdeel West is op zoek naar een gebouw of een muur waarop de quote kan worden afgebeeld, bijvoorbeeld als muurschildering. Suggesties voor een locatie kunnen tot 9 september worden ingediend. Op 28 september wordt bekend gemaakt waar het kunstwerk zal komen.

Amsterdammers mogen bovendien meedenken over hoe het kunstwerk eruit gaat zien. Ze worden uitgenodigd om voor 26 oktober een ontwerp indienen voor het werk. Naar verwachting pronkt het kunstwerk vanaf het voorjaar van 2019 in De Baarsjes, de wijk waar Van der Laan jarenlang woonde.