Bestuurder wijkt uit voor fietser en ramt lantaarnpaal en auto's

(NH Nieuws) Een automobiliste is vanmiddag op de Melkweg in Amstelveen op een bijzondere manier gecrasht nadat zij een fietser, naar verluidt een kind, probeerde te ontwijken.

De vrouw raakte in haar uitwijkpoging een lantaarnpaal die door midden brak en drie geparkeerde auto's. De lantaarnpaal viel ook op een aantal auto's.

Het kind op de fiets zou zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Het is niet bekend of het geraakt is door de auto en hoe het staat met de verwondingen. Ook is het niet bekend hoe het met de automobiliste is.