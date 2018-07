AMC-artsen over fatale steekpartij metro 53: 'Je moet jezelf voorhouden: ik heb niemand vermoord'

‘Je moet jezelf keer op keer voorhouden: ik heb niemand vermoord. Want zo zijn we ons een beetje gaan voelen’, reageert Hiske Becker, psychiater bij het AMC op de zaak rondom de fatale steekpartij in metro 53. O. was in behandeling bij het Amsterdamse ziekenhuis toen hij volkomen willekeurig de 38-jarige Joost Wolters doodstak.

Uit onderzoek van AT5 en De Volkskrant blijkt dat verschillende instanties ernstig tekort zijn geschoten in de begeleiding van O. Het AMC ziekenhuis heeft in een vroeg stadium aan de bel getrokken bij de reclassering met de mededeling dat O. bij hen niet op de juiste plek zat. Die signalen zijn volgens een rapport van de Inspectie niet opgepakt. Het AMC had op zijn beurt beter zijn best moeten doen om O. elders te laten plaatsen.

Hiske Becker en lid van de medische directie Jan Drapers reageren in een interview met De Volkskrant en AT5 op de reconstructie van dit weekend. 'Je moet jezelf keer op keer voorhouden: ik heb niemand vermoord. Want zo zijn we ons een beetje gaan voelen’, zegt Becker. 'We hebben een patiënt in ons midden gehad die iets afschuwelijks heeft gedaan, die een willekeurige persoon heeft doodgestoken. En wij waren bij deze patiënt betrokken. Wat je dagelijks doet, komt in een ander daglicht te staan.'

Het academisch ziekenhuis stelt dat er nog steeds een personeelslid ziek thuis zit vanwege de zaak rondom O. 'De heftigheid voor het personeel valt in het niet bij het verdriet van de familie’, zegt Becker.

Knelpunten

Dit weekend al zei het AMC zich in een gedeelte van het rapport van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) te herkennen. 'We vinden het op een aantal punten ook teleurstellend. Vooral als de inspectie stelt dat het AMC weinig zelfkritisch is en de schuld bij anderen legt', stelt Becker. Volgens de psychiater is de Inspectie selectief in het lezen van het rapport van de onderzoekscommissie. 'De onderzoekscommissie die op ons verzoek de zaak onderzocht en op wiens onderzoek de Inspectie haar rapport baseert, besteedt ook aandacht aan knelpunten die er zijn in de keten en het systeem.'

Daarnaast stelt de Inspectie in het rapport dat het AMC voortaan harder aan de bel moet trekken als er patiënten binnen het ziekenhuis zijn zoals O., die daar eigenlijk niet horen. Het ziekenhuis zegt dit zeker ook te gaan doen in het vervolg. 'Maar we moeten niet vergeten dat al in een vroeg stadium is gezegd dat deze patiënt niet binnen onze mogelijkheden past', zegt Drapers.

Ten tijde van de dodelijke steekpartij in de metro was O. op onbegeleid verlof. Ook een maand voor de steekpartij gebeurde er iets opvallends tijdens het verlof van O. Hij wist door de paspoortcontrole op Schiphol te komen en had een vliegticket voor Londen bij zich. 'Ons doel is om patiënten terug te brengen in de maatschappij. Op verlof gaan is daar een essentieel onderdeel van', reageert Drapers op de vraag of patiënten voortaan misschien minder snel op verlof zullen worden gestuurd.

Becker vult hem nog aan: 'Dit zijn extreem zieke mensen. Het is de vraag of je het altijd kan voorkomen en wat de prijs dan is. Maar dat het beter kan, is duidelijk.'

Het AMC plaatste dit weekend een uitgebreide reactie op hun website naar aanleiding van de publicaties. Deze is hier te lezen.