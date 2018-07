Ajax gaat jaar langer door met Lamprou

Kostas Lamprou heeft zijn contract bij Ajax met een jaar verlengd. De Griekse doelman blijft nu tot juni 2019 actief in Amsterdam.

Lamprou is de derde doelman bij Ajax. Hij kwam een jaar geleden over van Willem II en speelde afgelopen seizoen twee duels duel voor Ajax 1. Zijn debuut was in het bekerduel met ASV De Dijk. Daarnaast kwam hij 10 keer in actie voor Jong Ajax.