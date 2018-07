Verdachte beschieting pand Panorama blijft langer vast

De man die is aangehouden in verband met de beschieting van het pand van Pijper Media blijft langer vastzitten. In het pand zitten onder andere de redacties van Panorama en Nieuwe Revu. De gevangenhouding van de verdachte is door de Rechtbank verlengd met 90 dagen.

Opvallend is dat uit onderzoek is gebleken dat de verdachte op het moment van de beschieting niet op de plaats delict was. De man is wel een aantal uur na het incident aangehouden. Hij wordt nu toch langer vastgehouden omdat het OM sterke aanwijzingen heeft dat hij op een andere manier bij het incident betrokken was.

Het pand aan de Teleportboulevard werd op 22 juni beschoten met een antitankwapen. Dat leverde flinke schade op, maar er raakte niemand gewond. De opgepakte verdachte is de 41-jarige president van de chapter Silencio, van de Caloh Walgoh MC Main Triad.

