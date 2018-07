Gelijkenissen in zaak-Borst en fatale steekpartij metro 53: 'Los die problemen nou eens op'

Instanties die naar elkaar wijzen, belangrijke informatie die niet wordt gedeeld en signalen die niet tot actie leiden. De zaak van de fatale steekpartij in metro 53 vertoont veel overeenkomsten met die van de moord op Els Borst. In beide gevallen was de dader een verwarde man met een lange voorgeschiedenis.

Jurist Jan Rein Hoekstra leidde de commissie die onderzoek deed naar de zaak-Borst. Hij schrok van de onthullingen dit weekend. Uit onderzoek van AT5 en de Volkskrant bleek dat verschillende instanties ernstig tekort zijn geschoten in de begeleiding van dader Phillip O.

'Er worden toch van tijd tot tijd mensen vermoord. Waarvan je redelijkerwijs moet afvragen of dat niet had kunnen worden voorkomen', zegt Hoekstra vandaag tegen tegen EenVandaag. De zaak toont paralellen met die van Els Borst, de oud-politica werd door de verwarde Bart van U. vermoord. Van U was veelvuldig in aanraking gekomen met de politie, justitie en GGZ.

'In vredesnaam, had dit niet kunnen worden voorkomen?'

Hoekstra onderzocht de zaak grondig en constateerde tijdens zijn onderzoek dat er door slechte uitwisseling van informatie tussen psychiatrie en justitie niemand volledig zicht had op Van U. Dat moest snel verbeteren, was één van de aanbevelingen van Hoekstra. Maar de zaak Phillip O. toont eens te meer dat er nog veel moet gebeuren.

'Mijn eerste reactie is die van emotie, gewoon serieus, met de vraag: waarom in vredesnaam: had dit niet kunnen worden voorkomen?', zegt Hoekstra in het actualiteitenprogramma. 'Je wordt er bedroefd van, weer zit een familie met problemen. Dat kleine gezin dat hij achter heeft gelate. Je kijkt met stomme verbazing wat hun vader, partner is overkomen.'

'Wat er misgaat in de basis is dat die tijdige informatie-uitwisseling niet plaatsvindt. Je ziet een oud probleem: de gezondheidszorg richt zich op de patiënt en het OM en politie op de veiligheid. Zorg nou in vredesnaam voor de koppeling van die verschillende werkers in het veld. Zo kun je de verwarde mensen selecteren die potentieel gevaarlijk zijn voor anderen.'

Het slachtoffer, de 38-jarige Joost, werd vorig jaar in tijdens een drukke avondspits in metro 53 doodgestoken. Al snel bleek het om de ernstig verwarde Phillip O. te gaan, hij was op verlof van de gesloten psychiatrische inrichting van het AMC. Nabestaanden van het slachtoffer vertelden eerder tijdens de inhoudelijke behandeling dat zij niet kunnen bevatten waarom O. met zelfstandig verlof kon gaan.

'Er is niet een overkoepelende, gezamenlijke overtuiging dat er een categorie patiënten is die levensgevaarlijk is voor de medemens. Het besef dat veiligheid ook een aspect is van gezondheidszorg', besluit Hoekstra.

