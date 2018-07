Krakers pand in Zuid: 'We willen iets terugdoen voor de stad'

Het is de krakers in een pand aan de Jan Luijkenstraat in Zuid vooral te doen om de nieuwe bestemming van ruimte. De krakers trokken zondagmiddag in de ruimte op de begane grond van het pand, Daar is ook Hotel Museumzicht gevestigd. Met hun kraakactie zeggen ze te willen voorkomen dat ook op de begane grond een hotel komt.

De krakers vinden dat de stad steeds meer commercieel wordt uitgebuit. Dit gaat ten koste van de stad en de bewoners van de stad, meent Huib, één van de krakers. 'We denken dat het tijd is om actie te ondernemen. De bewoners van de stad krijgen het steeds moeilijker. Ze staan jaren op wachtlijsten terwijl sociale huurwoningen verkocht worden. Ik heb lang naar een woning gezocht tegen absurde huurprijzen, maar ben blij dat ik nu weer een woning heb.'

En ze zeggen ook plannen te hebben voor het pand: 'We zien alle vrijplaatsen langzaam verdwijnen. Het ADM-terrein verdwijnt, De Valreep is ontruimd, zo verdwijnen langzaam alle plekken waar non-commerciële dingen worden georganiseerd. We willen hier graag iets niet-commercieels teruggeven aan de stad. We voelen ons genoodzaakt om dit te doen. We willen zo iets bijdragen, iets terugdoen voor de stad.'

Goed contact

De krakers hebben naar eigen zeggen al goed contact met de buurt. 'We hebben best wel goede reacties gehad uit de buurt. We hebben ook buurtbrieven uitgedeeld', zegt Sjoerd. 'Ook hebben we contact met het hotel hierboven over een goede samenwerking', voegt Huib toe. 'Dat is een prima gesprek geweest. Hij heeft ons gevraagd het rustig te houden in de tuin en dat gaan we zeker doen voor zijn klanten. Met de eigenaar van het pand hebben we nog niet gesproken, we gaan contact met hem op nemen via de mail.'

Eerder kwamen vanuit de buurt andere geluiden naar voren over de krakers. Zo zouden ze bouwmateriaal gestolen hebben van een nabijgelegen bouwterrein, iets wat de politie overigens direct tegensprak. Eerder al werd de politie op de hoogte gesteld van de krakers in het pand.

Ontruimen

Voor zover bekend heeft de eigenaar van het pand nog geen aangifte gedaan van de kraak. Als hij dit wel gaat doen zal hij moeten kunnen aantonen dat hij iets met de ruimte gaat doen, want voor leegstand wil het Openbaar Ministerie de politie niet laten ontruimen.

De krakers hopen vooral dat hun huidige woonruimte binnenkort geen commercieel karakter heeft. 'Hij zal nu moeten aantonen wat hij wil gaan doen met de ruimte en dat moet geen hotel zijn. Want het gaat er niet om dat het leeg staat, het gaat er om dat hij er een hotel van wil maken.'