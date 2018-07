Vurige Mexicanen zien Mexico verliezen van 'pendejo' Neymar

Zet het geluid iets zachter, we keken naar koppen in de Taproom in de Nieuwe Vijzelstraat waar een groep Mexicaanse fans keken naar de strijd van hun land tegen Brazilië.

De Mexicaanse supporters schreeuwden en schreeuwden, maar het mocht niet baten. Brazilië en 'pendejo' Neymar gingen er vandoor met de overwinning en dit zorgde voor wat betraande oogjes in de Taproom op de Nieuwe Vijzelstraat.

Nederland is er dit jaar niet bij, maar onder de ruim 150 nationaliteiten in de stad zijn er altijd mensen die één van de 32 deelnemende landen aanmoedigen. AT5 volgt ze de komende weken met Kijken naar Koppen.