Belgen in extremis naar kwartfinale: 'Ik wilde bijna Nederlander gaan worden'

Lang zag het er niet goed uit, maar uiteindelijk konden de Belgische fans dan toch juichen. Diep in de blessuretijd maakte Nacer Chadli voor de Belgen de winnende treffer waardoor ze doorgaan naar de kwartfinale.

Bij de Westerunie werd er door fans massaal naar de wedstrijd tegen Japan gekeken. In de tweede helft leek het mis te gaan toen Japan in vier minuten tijd op een 2-0 voorsprong kwam. Toch wisten onze Zuiderburen de stand recht te trekken. Toen ze daarna in de blessuretijd ook nog eens de winnende goal maakten, ontstond er een klein volksfeest in het Westerpark.

Vrijdag speelt België in de kwartfinale tegen Brazilië.