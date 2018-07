Woning beschoten in Kolenkitbuurt; politie doet onderzoek

Een woning aan de Sinjeur Semeynsstraat in De Kolenkitbuurt is vanochtend vroeg door onbekenden beschoten.

Op een foto is te zien hoe ten minste drie kogels door de ruit van een portiekwoning op twee hoog gegaan zijn. De straat is ruim afgezet voor sporenonderzoek, er wordt onder andere gezocht naar alle kogelhulzen. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de schietpartij, er kwamen dan ook geen ambulances ter plaatse.

Diemen en Van Woustraat

De aanleiding voor de schietpartij is niet bekend. Maar het is wel de derde keer in een week tijd dat panden in en rond de stad beschoten worden. Zo werd afgelopen vrijdag een woning in woning in Diemen beschoten en werd er een handgranaat achtergelaten. De mannelijke hoofdbewoner van dat huis heeft een gebiedsverbod gekregen.

Een paar dagen daarvoor werd een slagerij op de Van Woustraat ook al beschoten. Dat pand werd door de burgemeester gesloten.