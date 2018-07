Waarom de vandaag jarige Sjaak Swart (80) de onbetwiste Mister Ajax is

Ajax-icoon Sjaak Swart viert vandaag zijn 80e verjaardag. Swart debuteerde in 1956 als achttienjarige jongen voor Ajax en droeg nooit het shirt van een andere club. Swart en Ajax, Ajax en Swart. De twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Gedurende zijn imposante carrière is hij uitgegroeid tot 'Mister Ajax'. Het is een titel die hem ook door zijn betrokkenheid bij de club na zijn carrière meer past dan wie dan ook. Maar liefst zeventien seizoenen was Sjaak Swart als speler actief voor Ajax. In het begin van zijn carrière maakt Swart van dichtbij de periode van professionalisering binnen de club mee.

Lees ook: Sjaak Swart: 'Naamswijziging Arena op Johan Cruijffs verjaardag: 25 april'

Beste ter wereld

Het bleek de aanloop naar de gloriedagen van Ajax, waarin de club drie keer de beste van Europa werd en zelfs de beste ter wereld. Cruijff, Keizer, Mulder, Neeskens en nog heel veel anderen, Sjakie Swart heeft ze allemaal zien komen en gaan. Naast alle internationale successen verdubbelde Ajax met Swart in de gelederen het aantal nationale titels, van acht naar zestien.

In 1973 vond Swart het na 603 officiële wedstrijden in het eerste van Ajax mooi geweest. Geen enkele Ajacied heeft dit aantal benaderd en dat zal hoogstwaarschijnlijk ook nooit meer gebeuren. Voor een bestuursfunctie is hij nooit echt te porren, hij begon onder meer een sigarenzaak in de Pontanusstraat en adviseerde Sören Lerby in de voetbalmakelaarsbusiness.

Lees ook: [Video] Sjaak Swart: 'Hopelijk degradeert De Graafschap'

Ereburger en bondsridder

Maar als fanatiek en zeker ook kritisch supporter is Swart bijna dagelijks te vinden op het complex van Ajax, eerst Het Voorland en later ook sportpark De Toekomst. En Swart zit er altijd bovenop, zag Ajax onder meer zeventien landskampioenschappen winnen en nog meer Europese prijzen binnenslepen. Het clubicoon is in 2010 benoemd tot erelid van Ajax. Eerder al is Swart geridderd door de koningin, hij bondsridder van de KNVB en mag hij zich al heel lang ereburger van de stad noemen.

Het afscheid van Swart als voetballer betekende zeker niet dat hij nooit meer in een Ajax-shirt te zien zou zijn. Tot op de dag van vandaag trekt Swart als het even kan zijn voetbalschoenen aan. Typerend is het fanatisme dat er nog altijd inzit bij Mister Ajax.

Lees ook: Sjaak Swart zingt lijflied Feyenoord op voetbalgala

Vloek van Swart

En hij kan natuurlijk een echte mopperkont zijn, zijn tirade na het gemiste kampioenschap in 2016 tegen De Graafschap is legendarisch. De vloek van Swart was geboren en De Graafschap degradeerde enkele weken later in de playoffs. Het fanatieke gemopper komt ook naar voren bij een blik in het AT5-archief: