Filedruk op de snelwegen neemt verder toe

Het wordt drukker en drukker op de A4 tussen Amsterdam en Rotterdam. In de eerste helft van dit jaar is het aantal opstoppingen flink toegenomen ten opzichte van de eerste zes maanden van vorig jaar.

Uit cijfers van de ANWB blijkt dat de totale filedruk in Nederland met twintig procent is toegenomen ten opzichte van de eerste helft van 2017. Ook op de A4 tussen Amsterdam en Rotterdam is de filedruk toegenomen, schrijft De Telegraaf.

Overdag drukker

Opvallend is, zegt een woordvoerder van de ANWB in de krant, dat niet alleen de ochtend- en de avondspits drukker zijn geworden. Ook overdag nam de druk op de wegen toe. Hij spreekt van een 'verzadiging van het wegennet'.

Een van de belangrijkste redenen voor de toegenomen filezwaarte is het grotere aantal incidenten op de weg.

Vooral in de maanden maart, april en mei van 2018 stonden er meer files en werden spitsrecords keer op keer verbroken.