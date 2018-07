Daley Blind over mogelijke terugkeer: 'Iedereen weet hoe ik over Ajax denk'

Hij maakte vier jaar geleden de overstap naar Manchester United, maar na een seizoen met veel bankzitten lijkt een terugkeer van Daley Blind naar Ajax tot de opties te behoren.

Vanaf zijn vakantieadres reageert Blind voor het eerst op de geruchten. 'Ik kan er niet zo veel over zeggen', begint hij. 'Maar iedereen weet hoe ik over Ajax denk.' Volgens De Telegraaf is Manchester United nu aan zet, want een overeenkomst tussen Ajax en Blind hoeft niet lang op zich te laten wachten.

Optie in contract gelicht

Ajax zou bereid zijn om Blind een 'Engels salaris' te betalen. Maar of Manchester aan een lage transfersom wil meewerken, is nog de vraag. De club heeft namelijk de optie in het contract van Blind gelicht om hem voor veel geld aan een club uit Italië, Spanje of Duitsland te verkopen, zo schrijft de krant.

Om de Engelsen te overtuigen wordt oud-Mancunian en Ajax-directeur Edwin van der Sar naar voren geschoven als onderhandelaar.