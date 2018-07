Milaan verliest rechtszaak: komst EMA naar Amsterdam niet opgeschort

De komst van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) naar Amsterdam wordt niet opgeschort, dat heeft het Europees Hof van Justitie bepaald.

Het agentschap moet vanwege de Brexit weg uit Londen en komt in 2019 naar Amsterdam. De Italiaanse stad Milaan was ook in de running om het EMA binnen te halen. Maar die stad trok aan het kortste eind na een loting. Italië eist een nietigverklaring van dat besluit.

Europese rechter

In afwachting van de uitspraak over die nietigverklaring stapte Milaan naar de Europese rechter, schrijft de Volkskrant. De stad eiste dat de beoogde vestiging in Amsterdam voorlopig werd opgeschort. Maar het Europees Hof van Justitie wil daar dus niet aan.

Vooralsnog opent het EMA op 30 maart 2019 haar de deuren in de stad. Het bedrijf zal eerst gevestigd worden in een gebouw bij Sloterdijk. Later verhuist het EMA naar een gloednieuw pand aan de Zuidas.