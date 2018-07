Paul Slettenhaar wordt parkeer-wethouder van Castricum

Het is nog niet officieel, maar oud-bestuurder van stadsdeel Zuid Paul Slettenhaar is voorgedragen als wethouder van Castricum. 'Een hele eer,' vertelt hij aan de telefoon. Donderdag stemt de gemeenteraad van Castricum er definitief over, maar dan zal Slettenhaar het Amsterdamse definitief inruilen voor het Castricumse.

Slettenhaar verliet de Amsterdamse politiek na de verkiezingen van afgelopen maart, omdat hij buiten de boot viel voor een zetel in de gemeenteraad. Als stadsdeelbestuurder kon hij ook niet door. Dat vond hij niet zo erg, omdat dat zou hebben betekend dat hij 'als VVD'er een kneiterlinks beleid uit zou moeten voeren'.

Wat dat betreft is hij in Castricum beter op zijn plek. Daar werden de verkiezingen gewonnen door de VVD, CDA en de lokale partij Castricum Kern(en) Gezond. 'Ik heb er super veel zin in, Castricum is een hele mooie gemeente, met veel te doen.'

Parkeren en parkeergarages

Als Slettenhaar inderdaad door de raad wordt benoemd als wethouder, wordt Ruimte zijn portefeuille. 'Dan zou ik verantwoordelijk zijn voor de ruimtelijke ordening en het parkeren,' vertelt hij. Op de vraag of er wel genoeg parkeergarages zijn in Castricum, moet hij lachen. 'Laat ik inhoudelijk nog maar niet te veel zeggen tot donderdag, maar ik heb er wel zin in.'

Paul Slettenhaar was tien jaar actief in stadsdeel Zuid. In die jaren heeft hij indruk gemaakt als kleurrijk figuur, die regelmatig op hilarische wijze in onze reportages verscheen. In mei maakten we een portret als afscheid.