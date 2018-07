Amerikaanse grenswachters mogelijk naar Schiphol

Schiphol krijgt mogelijk Amerikaanse grenswachters bij de paspoortcontrole. De Amerikanen hebben positief gereageerd op deze Nederlandse wens, zegt premier Mark Rutte. Er is 'afgesproken de volgende stappen te zetten'.

Dat zei hij na zijn gesprek in Washington met de Amerikaanse president Donald Trump, meldt NH Nieuws.

Scheelt tijd

Het kabinet wil de paspoortcontrole van Nederlanders die naar de VS reizen al langer naar Nederlandse bodem halen. Dat zou een controle op Amerikaanse grond onnodig maken en op die manier veel tijd schelen.

Schiphol zou op deze manier ook een aantrekkelijk vliegveld worden om naar de VS te reizen. Dat zou extra reizigers voor de luchthaven kunnen betekenen.

Lees ook: Lange rijen paspoortcontrole Schiphol door storing

Kritiek

Niet iedereen is even enthousiast over dit plan. Met name regeringspartij D66 ziet het niet zo zitten. De partij is bang dat Nederland zichzelf zo verplicht om mee te werken aan Trumps omstreden inreisverbod voor moslimlanden.

Rutte benadrukt dat de regeling de 'toets van de Nederlandse wet moet kunnen doorstaan'.

Lees ook: Grenspostjes op Centraal Station lopen vertraging op

Het is niet de eerste keer dat er plannen zijn om de paspoortcontrole voor reizen naar het buitenland al in Nederland te doen. Voor de Eurostar naar Londen is het ook de bedoeling dat er al op het Centraal Station controles worden uitgevoerd.