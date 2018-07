'Defensie wil toch niet vertrekken van Marineterrein'

Defensie had er op 1 juli weg moeten zijn, maar zit er nog steeds en daardoor lijken de bouwplannen van de gemeente voor het Marineterrein op losse schroeven te staan. Defensie heeft de gemeente onlangs laten weten een groot deel van het terrein toch niet op te willen geven.

De gemeente wil er woningen bouwen en er moet ruimte komen voor innovatieve bedrijven. De plannen voor het Marineterrein werden bijna een jaar geleden vol trots gepresenteerd. Maar die lijken nu toch de koelkast in te kunnen, schrijft Het Parool. De gemeente geeft aan in gesprek te zijn met het ministerie van Defensie, maar wil verder niets kwijt over de zaak.

Ideale legeringsplaats

Defensie besloot het terrein te verkopen aan de gemeente om een enorme bezuinigingsoperatie te kunnen bekostigen. Onder het huidige kabinet heeft de krijgsmacht er echter weer geld bij gekregen. Het Marineterrein is volgens Defensie een ideale legeringsplaats voor militairen, mocht er iets gebeuren in de stad.

Volgens Defensie heeft het niet willen opgeven van het terrein te maken met 'strategische heroverwegingen'. Wethouder Udo Kock zal op zeer korte termijn in gesprek gaan met verantwoordelijk minister Ank Bijleveld.

Fietspaden en bierbrouwerij

Het Marineterrein is de laatste jaren al doorontwikkeld. Zo lopen er fietspaden over het terrein en werd er een (tijdelijke) bierbrouwerij geopend.