Verdachten schietpartij woning Kolenkitbuurt aangehouden na achtervolging

Agenten hebben vanochtend vroeg twee personen opgepakt die ervan verdacht worden schoten gelost te hebben op een woning in de Kolenkitbuurt.

Een buurtbewoner hoorde rond kwart over vier meerdere schoten in de Sinjeur Semeynsstraat. Op een foto is te zien hoe ten minste vier kogels door de ruiten van het pand gevlogen zijn. Bij de schietpartij raakte niemand gewond.

De verdachten gingen er na de schietpartij vandoor op een scooter, bij het zien van agenten gingen zij te voet verder. Agenten zetten de achtervolging in, waarbij door de politie geschoten werd. De twee verdachten werden aangehouden en zitten vast.