Dusan Tadic tekent voor vier jaar bij Ajax

Dusan Tadic heeft dinsdag zijn handtekening gezet, dus nu is het officieel: de 29-jarige Serviër heeft voor vier jaar een contract bij Ajax.

Vorige week werd al een akkoord bereikt met Tadic' vorige club, het Engelse Southampton FC. De transfer heeft Ajax een bedrag van ruim 11 miljoen euro gekost.

Basis

Ajax-trainer Ten Hag liet eerder deze week al weten verheugd te zijn en dat hij niet kan wachten om de ervaren Serviër welkom te heten bij de groep. 'Hij moet het creatieve brein worden van het team, jonge spelers moeten zich aan hem kunnen optrekken en beter worden,' zei Ten Hag tegen AT5.

Ook is het vrijwel zeker dat Tadic gegarandeerd is van een basisplaats. 'Hij is uiteraard gehaald voor de basis,' aldus Ten Hag. Tadic is een aanvallende middenvelder.

Groningen en Twente

Het is niet voor het eerst dat Tadic voor een Nederlandse club speelt. Tussen 2010 en 2012 speelde hij al voor FC Groningen, waar hij veertien keer scoorde in 76 wedstrijden. Vervolgens kwam hij bij FC Twente terecht, waar hij ook goed was voor het doelpuntendsaldo. Hij maakte 32 goals in 85 wedstrijden.

Op het WK in Rusland kwam Tadic uit voor zijn thuisland Servië, dat in de groepsfase werd uitgeschakeld.

De Servische middenvelder zal, als alles volgens contract verloopt, blijven tot de zomer van 2022.