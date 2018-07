Hijskraan slaat dwars door ruiten van conservatorium op Oosterdokseiland

Een hijskraan heeft vanochtend flinke schade aangericht aan het Conservatorium van Amsterdam op het Oosterdokseiland. De kraan sloeg door het gebouw heen.

Volgens getuigen maakte de machinist van de hijskraan een verkeerde draai, waardoor de kraan de hoek van het gebouw raakte. Daardoor sneuvelde een aantal ramen, die van flinke hoogte op straat vielen. Toch vielen er in het gebouw en op straat geen gewonden.

Wel was er op het moment van de inslag iemand aan het werk vlakbij de plek waar de kraan door het gebouw zwiepte. Deze persoon bleef ongedeerd, maar schrok enorm. Volgens getuigen kunnen we van geluk spreken dat er ook niemand op straat liep op het moment van het ongeluk, want er kwamen grote stukken glas naar beneden.

Züblin, de aannemer in kwestie, bevestigt dat de kraan de gevel heeft geraakt, maar kan op dit moment nog niet zeggen hoe het ongeluk kon gebeuren.