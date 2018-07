VfL Wolfsburg niet langer geïnteresseerd in Amin Younes

De soap rond de Duitse aanvaller Amin Younes gaat maat door. Hij hoopte komend seizoen te spelen voor VfL Wolfsburg, maar die club hoeft hem niet meer.

Younes wilde zijn contract bij Ajax niet verlengen zodat hij deze zomer transfervrij kon vertrekken. In eerste instantie zette hij zeker dertig krabbels onder een contract bij SSC Napoli. Vervolgens probeerde hij daar weer onderuit te komen toen bleek dat VfL Wolfsburg interesse in hem had. Maar daar stak Napoli een stokje voor.

Na de affaire waren de Italianen echter niet meer happig om Younes daadwerkelijk op te stellen. De aanvaller was inmiddels ook bij Ajax in het b-elftal beland nadat hij een invalbeurt weigerde. Het idee was uiteindelijk dat Younes naar Italië zou vertrekken en direct voor zo'n 20 miljoen euro verkocht zou worden aan Wolfsburg. Maar die club trekt zich nu terug.

Flink prijskaartje

Dat betekent dat Younes zich binnenkort alsnog moet melden in Napels, zonder dat hij daar op speeltijd kan rekenen. Het is nu de vraag of er een andere club interesse heeft in het flinke prijskaartje dat aan de Duitser hangt. Volgens Duitse media heeft Younes inmiddels zijn zaakwaarnemers ontslagen.

Younes wilde eigenlijk weg bij Ajax om zich in de kijker te spelen voor het Duitse elftal. Achteraf zal hij het misschien toch niet zo erg vinden dat hij het WK in Rusland moest missen.