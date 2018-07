Geen straf voor doodschieten vader in de Nova Zemblastraat

Ferjo (23) en zijn moeder Trijn (53) worden niet bestraft voor het doodschieten van hun vader en ex-partner. Volgens de rechtbank handelde de zoon uit zelfverdediging. De moeder had zelfs helemaal geen aandeel in het schietincident. Wel krijgen de twee een gevangenisstraf voor de poging om het lichaam te laten verdwijnen.

Op 16 augustus 2017 doodde Ferjo zijn vader in hun woning in de Nova Zemblastraat. Even daarvoor had hij een schot gehoord in de kamer waar zijn vader en moeder zich bevonden. Hij kwam binnen en wist het vuurwapen te bemachtigen, maar werd toen door zijn vader aangevallen met een mes. Vervolgens schoot de zoon zijn vader dood. Moeder Trijn bleef ongedeerd.

Tien jaar geëist

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eerder tien jaar cel tegen de zoon. Volgens de officier van justitie werd het slachtoffer 'recht in zijn gezicht geschoten'. Ook tegen de moeder werd een jaar celstraf geëist.

Hoewel de verdachten zich tijdens de zaak op noodweer beriepen, geloofde het OM daar niks van. Ook andere familieleden van het slachtoffer geloofden niet dat er echt sprake was van zelfverdediging. Zij waren overtuigd van moord.

Zelfverdediging

Daar is de rechtbank het dus niet mee eens. Doordat de zoon werd aangevallen door zijn vader, kon hij niks anders doen dan schieten, luidt de uitspraak. Daarbij was de vader al lange tijd steeds agressiever tegen zijn ex en hun kinderen. De vrouw werd fysiek door hem mishandeld en kreeg op de bewuste avond al bedreigende berichtjes via WhatsApp. Hij had veel gedronken en drugs gebruikt.

Lichaam 'wegmaken'

De twee krijgen wel straf voor de poging om het lichaam van de 51-jarige Roberto te laten verdwijnen. Het lichaam bleef vier dagen in de woning liggen. De moeder en zoon vroegen vervolgens een neef van het slachtoffer om het lichaam te laten verdwijnen.

Ze betaalden deze neef maar liefst 10.000 euro om dat te doen. Eerder sprak AT5 met deze neef over dit bizarre verzoek.

De zoon is daarom veroordeeld tot 11 maanden gevangenisstraf. De moeder moet 360 dagen de cel in, waarvan 265 voorwaardelijk. Ook krijgt ze een taakstraf van 240 uur.

Het lichaam van Roberto werd op 20 augustus 2017 gevonden. De moeder en zoon meldden zich dezelfde avond nog bij de politie.