Minister Grapperhaus gaat niet in op fouten rond metromoord

Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wil graag in gesprek met de nabestaanden van Joost Wolters. Hij werd zonder reden doodgestoken door psychiatrisch patiënt Philip O.

Uit onderzoek van AT5 en de Volkskrant blijkt dat er fouten zijn gemaakt bij verschillende instanties. De communicatie tussen verschillende instanties was onzorgvuldig. Mogelijk had de dood van de Wolters, die net vader was geworden, voorkomen kunnen worden.

'Ik vind het heel verschrikkelijk', zegt minister Grapperhaus vandaag tegen AT5. 'Ik vond het vorig jaar al - toen ik nog een burgers was, in Amsterdam wonend - een heel afgrijslijk verhaal. We hebben ook gezegd dat we graag met de nabestaanden en omgeving ook gewoon een gesprek willen, ook over hoe dit voor hen geweest is en hoe zij dit ervaren hebben.'

Over de fouten bij de reclassering het en Openbaar Ministerie wil Grapperhaus vandaag nog niets zeggen.